Häcken krossade Uppsala – vann med 9–0

Under söndagen ställdes Häcken mot Uppsala.

Det var toppen mot botten i ligatabellen.

Resultatet speglade verkligen klasskillnaden.



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Serieledarna BK Häcken städade av jumbon IK Uppsala utan några som helst problem. Matchen slutade hela 9–0 efter att Häcken gått upp till en 6–0-ledning redan i den första halvleken.

Tabby Tindell blev Största matchhjälte med sitt hattrick, medan Joy Omewa, Anna Anvegård, Tilde Karlsson och Maja Bodin stod för övriga mål.

Resultatet innebär att Häcken behåller greppet om guldet och skuggar Hammarby med fem poängs marginal. Uppsala åkte på ännu en förlust och har 6 poäng totalt i tabellen. Med senaste vinst i omgång fem.