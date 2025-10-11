Häcken slog publikrekord i seriefinalen: ”En extra spelare”

GÖTEBORG. BK Häcken vann inte bara en spännande seriefinal mot Hammarby.

Man slog även sitt eget publikrekord på Bravida arena.

– Det är jättekul och ett otroligt fint stöd. Det blir som en extra spelare, säger Felicia Schröder efter matchen.

– Det ger så mycket energi och man är inte bortskämd med det, fyller Anna Anvegård i.

Foto: Bildbyrån

Seger i seriefinalen, segerdans i och sång omklädningsrummet, ett kopplat grepp om SM-guld och nytt publikrekord på Bravida arena.

Söndagen för spelarna i BK Häcken var långt ifrån dålig, vilket märktes i den mixade zonen efter matchen.

– Vi sjöng lite olika låtar. ”Vi älskar BK Häcken”, ”Andra generationen” (ett band) och massa olika. Vi har en segerdans där vi dansar tillsammans och bara har roligt, säger Felicia Schröder efter matchen.

Om matchen i stort säger den 18-årige skytteligaledaren:

– Jag tycker att vi gör det bra och är det bättre laget genom hela matchen. Sedan har vi kanske lite problem med att komma upp i pressen i slutet av matchen och blir lite låga. Men vi vinner och det är det viktigaste.

”När det väl är så mycket folk får man lite extra energi”

Som nämnt slog BK Häcken sitt damallsvenska publikrekord under söndagen, när 4814 personer infann sig på Bravida arena. Det menar Häcken-spelarena betyder mycket för dem.

– Det är jättekul och ett otroligt fint stöd. Det blir som en extra spelare och det är jättekul att vi kan vinna matchen och de får fira med oss, säger Schröder.

– Otroligt, det gör otroligt mycket och vi lyfts verkligen av dem, säger Hanna Wijk.

– Det var otroligt när man kom ut, man kunde liksom inte hålla sig… Det ger så mycket energi och man är inte bortskämd med det. När det väl är så mycket folk får man lite extra energi, säger Anna Anvegård.