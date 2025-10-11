JUST NU: Hammarby jagar reducering mot Häcken

Seriefinal i Damallsvenskan.

Häcken ställs mot Hammarby i jakten på viktiga poäng i kampen om guldet.

Ställningen är 2-0 till hemmalaget.



Inför matchen skiljer det ett poäng mellan BK Häcken i topp och Hammarby på en andraplats.



De ställdes mot varandra i en spännande seriefinal.

Häcken gjorde fem förändringar i laget efter 2-0-segern mot Allingsås. Jennifer Falk, Aivi Luik, Carly Wickenheiser, Anna Anvegård och Monica Jusu Bah gick in i startelvan, medan Fanney Birkirsdottir, Emma Östlund, Helena Sampaio, Paulina Nyström och Matilda Nildén fick lämna plats.

Hammarby gjorde en enda ändring efter derbysegern mot AIK, där Sofia Reidy ersatte Bea Sprung i startelvan.



***



BK Häcken tog tidigt kommandot och skapade matchens första chans när Schröder avlossade ett skott som dock blev en enkel uppgift för Bajens målvakt.

Efter några tidiga misstag kom Hammarby in i matchen och satte hög press, vilket skapade problem för hemmalaget. Wangerheim fick ett fint läge, men skottet täcktes av försvararna.

Ledningen kom för BK Häcken efter dryga kvarten. Jusu Bah spelade fram till Schröder, som elegant höll undan och serverade Tabbe Tindell ett öppet mål på bara 1,5 meters hål.



Efter 25 minuter stod det 2-0 till hemmalaget. Hammarbymålvakten Melina Loeck stod felplacerad och Tindell hade en jättechans. När möjligheten höll på att försvinna vinklade sig Anna Anvegård förbi försvararna och petade in 2-0 i bortre hörnet. Ett riktigt klassmål och en fin parad av Anvegård.

I slutet av den första halvleken spelade Hammarby upp sig och började etablera spel på göteborgarnas planhalva. Trots det gick Häcken till paus med en tvåmålsledning.

I den andra halvleken inledde Hammarby starkast och skapade ett par heta lägen. Häcken stod emot forceringen från de grönvita och försökte att kontraslå när chanserna gavs. När matchuret visade en timmes spel var ställningen fortsatt 2-0 för hemmalaget.







Så här ställer lagen upp:





BK Häcken: Falk – Bergström, Sandbech, Luik, Wijk – Sanvig, Wickenheiser – Tindell, Anvegård, Jusu Bah, Schröder



Hammarby: Loeck – Lennartsson, Carlsson, Bragstad, Reidy – Joramo, Miyagawa – Holmberg, Blakstad, Hasund – Wangerheim.