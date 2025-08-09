Häcken-tränaren meddelar – Rubensson fortsatt ur spel

BK Häcken tar under lördagen mot Djurgårdens IF i återstarten av damallsvenskan.

Då får ”Getingarna” klara sig utan stjärnan Elin Rubensson.

– Jag har ställt in mig på att det hon inte är spelbar kommande omgångar, säger Häcken-tränaren Mak Lind till GP.

Under fredagen gjorde BK Häcken sin sista träning inför den allsvenska återstarten, då man tar emot Djurgårdens IF på Bravida arena under lördagen.

På träningen, där majoriteten av truppen närvarade, saknades två viktiga spelare för göteborgsklubben – i form av Elin Rubensson och Anna Anvegård.

– Vi har en ganska fin situation när det kommer till numerär, det känns ju bra. Sen får vi se exakt vilka som är hundra procent tillgängliga för att bli uttagna till truppen, säger Häckens tränare Mak Lind till GP.

Vad gäller Elin Rubensson, som spelade sin senaste match i slutet av april, säger Lind följande:

– Henne får jag räkna bort, konstaterar Lind och svarar på frågan om säsongen är över för mittfältaren:

– Det kan jag inte svara på. Jag har ställt in mig på att det hon inte är spelbar kommande omgångar, exakt hur många och hur länge det blir får vi se.

Matchen mellan Häcken och Djurgården har avspark klockan 16.00.





