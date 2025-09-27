Häcken upp i serieledning – krossade AIK

AIK tog emot BK Häcken hemma på Skytteholm.

Då förlorade AIK med 2–5.

Foto: Bildbyrån

Efter 11 minuter fick AIK en bra målchans genom nummer 5 tabata som kunde gett AIK ledningen men bollen gick i ribba. Men bara sekunder senare kunde Villemo Dahlqvist sätta 1–0 till AIK.

Hemmalaget var betydligt starkare i första halvlek och Häcken vann väldigt få dueller och hade inte sin bästa dag. Jennifer Falk i målet stod för en svajig insats.

Det man tar med sig allra mest är AIK:s försvarsspel som jobbar bra och hårt. Plan och Sembrant kanske kan komma att bli damallsvenskans starkaste mittbackspar.

Precis innan halvlek kunde Häcken kvittera och självklart var det Felicia Schröder som satte 1–1 och gjorde därmed sitt 26:e mål för säsongen.

I andra halvlek var det chanser åt alla håll. AIK hade de vassaste chanserna och för Häckens del hade man svårt att vinna kampen över Gnaget-målvakten Whyman i mål. Häcken fick dessvärre med sig en tuff skada då Fossdalsa Sørensen blev utbytt med en knäskada.

I den 55:e minuten fick AIK en straff efter hands i straffområdet. Då klev lagkaptenen Adelisa Grabus fram och iskallt satte dit 2–1 till AIK. Fem minuter senare kunde Anna Anvegård kvittera till 2–2.

Med 20 minuter kvar på klockan slog Alice Bergström till och gav Häcken ledningen för första gången i matchen. Med kvarten kvar kunde Anna Anvegård utöka för Häcken till 2–4. Men senare kunde även Helena Sampaio utöka och sätta dit slutresultatet 2–5.

Häckens seger innebär ny serieledning för laget från Hisingen.

***

AIK: Whyman – Oscarsson, Sembrant, Plan, Lindstedt – Famili – Tabata, Reidy, Selin, Dahlqvist – Grabus.

Häcken: Falk – Bergström, Östlund, Luik, Wijk – Fossdalsa, Wickeheiser – Nildén, Anvegård, Tindell – Schröder