BK Häcken stormar mot SM-guld.

Men några bärande spelare som Jennifer Falk och Hanna Wijk sitter på utgående kontrakt och deras framtid i klubben är oviss.

– Vi är i en situation nu där kontrakten går ut och då har de möjlighet att söka sig till andra klubbar såklart, säger sportchef Christian Lundström till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

BK Häcken har varit i toppen av damallsvenskan under flera år. Nu har Hisingeklubben guldet i sina händer och mycket talar för att det blir ett guldfirande för Häcken. Men klubben har några spelare som sitter på kontrakt som går ut efter säsongen, nämligen Jennifer Falk, Aivi Luik, Hanna Wijk och Pernille Sanvig. Sportchefen Christian Lundström vill behålla spelarna men säger att spelarna får kontakta andra klubbar.

– Ja men precis, såklart vi vill behålla dem. Om det är möjligt. Men vi är i en situation nu där kontrakten går ut och då har de möjlighet att söka sig till andra klubbar såklart.

Hanna Wijk och Jennifer Falk är två bärande spelare i Häcken som kan lämna klubben efter säsongen. Men Lundström fast besluten om att man vill behålla båda.

– Förhoppningsvis så tycker de att Häcken är ett bra alternativ också. Och ser det som en möjlighet. Men de har ju varit här länge och vill väl se vad det finns för möjligheter utomlands. Men självklart så skulle vi vilja ha kvar dem.

”Vi behöver veta vilka som ska vara i truppen till nästa år”

Falk är landslagets nya förstahandsval i mål och var under sommarens EM en mur, något som sannolikt drog till sig intresse från många klubbar, men trots det valde kaptenen att vara kvar i Häcken.

Foto: Bildbyrån

– Nej men det är väl såklart fint att hon väljer att vara kvar i Häcken och det är ju ett tecken. på att hon tycker att vi har en bra verksamhet. Så att, ja, och sen har det ju såklart varit bra att ha en av världens bästa målvakter i mål nu på hösten. Så att vi är väldigt tacksamma för det.

Är ni i förhandlingar med Wijk och Falk?

– De vet ju om att vi är intresserade av att förlänga. Det är väl där vi är att dem vet om det. Som jag sa där så utifrån att de har varit länge i klubben och nu då sitter de utan avtal. Så det är väl att se vad kan de få för möjligheter ute i Europa. Sen kan ju inte vi vänta hur länge som helst. Vi ska sätta en trupp här snart så att vi behöver veta vilka som ska vara i truppen till nästa år. Men helt klart så vet de att vi vill ha dem kvar om de skulle välja det alternativt.

Häcken ligger etta i damallsvenskan, fyra poäng framför tvåan Hammarby och trean Malmö FF som har samma poäng.