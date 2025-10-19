Häckens mardröm – Sanvig skrek ut sin smärta

Häcken möter Brommapojkarna i damallsvenskan.

Då var olyckan framme för Pernille Sanvig som blev utbytt.

Foto: Bildbyrån



BK Häcken leder damallsvenskan och stormar mot guld. Men nu börjar bakslagen krypa sig på. För några veckor sedan drog Johanna Fossdalsa sitt korsband och nu kan Häcken a drabbats av en ny allvarlig skada.

Pernille Sanvig kolliderade med en hemmaspelare och skrek ut sin smärta. Exakt vart danskan har ont är ännu oklart men hon kunde inte fortsätta spela och blev utbytt.