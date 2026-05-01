Mardröm för Hiljemark – Pisa åker ur Serie A

Pisa föll mot Lecce.

Det innebär att Oscar Hiljemarks gäng trillar ner i Serie B.

Under fredagen spelade Pisa en ödesmatch i Serie A. En seger krävdes för att ens ha en chans att klara sig kvar i Serie A.

Det slutade i en mardröm för Oscar Hiljemarks lag.

Efter att Lecce tagit ledningen i den andra halvleken lyckades Pisa svara med en kvittering bara minuten senare. I den 65:e minuten återtog Lecce ledningen och matchen slutade 2–1.

Förlusten för Hiljemark och Pisa innebär att de är nedflyttade till Serie B med tre omgångar kvar.

Hiljemark har tidigare uppgetts hänga löst som tränare. Kontraktet med Pisa sträcker sig till 2027.