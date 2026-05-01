Leeds tog steget närmare säker mark
Leeds United tog emot Burnley i Premier League.
Matchen slutade 3–1 till hemmalaget.
Leeds jagar poäng för att säkra ett kontrakt i Premier League till nästa säsong. Under lördagen ställdes de mot redan nedflyttningsklara Burnley. Sedan tidigare saknades svenske Gabriel Gudmundsson i Leeds på grund av en hamstringskada.
I Burnley fick Hjalmar Ekdal chansen från start.
När matchen väl var i gång tog Leeds kommandot. Efter åtta minuter hade hemmalaget tagit ledningen genom Anton Stach. I den andra halvleken utökade Yorkshire-laget till 2–0 och 3–0.
Matchen slutade 3–1 efter en reducering av gästerna. Leeds ligger nu nio poäng ovanför Tottenham Hotspur på nedflyttningsplats.
