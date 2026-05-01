Svenske stjärnan riskerar att missa VM
Carl Starfelt dras med ryggsmärtor.
Något som kan kräva operation.
Svensken riskerar att missa sommarens VM.
Carl Starfelt har dragits med ryggsmärtor sedan en tid tillbaka. Celta Vigo förklarar omfattningen av svenskens skada på sin hemsida.
Den spanska klubben meddelar att smärtorna har intensifierats i samband med Sveriges playoff-matcher. Efter en undersökning av ryggen konstaterades det att Starfelt ådragit sig ett diskbråck.
Kan krävas operation – riskerar missa VM
Sedan dess har han behandlats med olika medel och även träffat en kirurg i Madrid för utvärdering. Om problemen fortsätter riskerar den svenske landslagsbacken att behöva genomgå en operation. Ett beslut om ingrepp väntas fattas inom två-tre veckor.
Sveriges förbundskapten Graham Potter presenterar sin VM-trupp den 12 maj. Blågult inleder gruppspelet mot Tunisien den 15 juni.
