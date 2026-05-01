Svenske stjärnan riskerar att missa VM

Carl Starfelt dras med ryggsmärtor.

Något som kan kräva operation.

Svensken riskerar att missa sommarens VM.

Foto: Bildbyrån

Carl Starfelt har dragits med ryggsmärtor sedan en tid tillbaka. Celta Vigo förklarar omfattningen av svenskens skada på sin hemsida.

Den spanska klubben meddelar att smärtorna har intensifierats i samband med Sveriges playoff-matcher. Efter en undersökning av ryggen konstaterades det att Starfelt ådragit sig ett diskbråck.

Kan krävas operation – riskerar missa VM

Sedan dess har han behandlats med olika medel och även träffat en kirurg i Madrid för utvärdering. Om problemen fortsätter riskerar den svenske landslagsbacken att behöva genomgå en operation. Ett beslut om ingrepp väntas fattas inom två-tre veckor.

Sveriges förbundskapten Graham Potter presenterar sin VM-trupp den 12 maj. Blågult inleder gruppspelet mot Tunisien den 15 juni.