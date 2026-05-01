Bajens frustration: ”En av de tuffaste förlusterna”

GÖTEBORG. Hammarby föll mot Häcken i Europa Cup-finalen.

Bajenkaptenen Alice Carlsson sätter ord på förlusten.

Hammarby lyckades inte vända på underläget från det första mötet och finalen i Europa Cup slutade 4–2 till Häcken. Bajen tvingades se på när motståndarna fick lyfta bucklan.

– Det är en enorm besvikelse, säger Hammarbys lagkapten Alice Carlsson efter matchen.

Hammarby fick en mardrömsstart på den första halvleken i finalreturen. Inom loppet av nio minuter hade Häcken tagit en 2–0-ledning.

– Det är en jävla pisstart. Det är en bedrövlig start där vi vill ha liv i matchen så länge som möjligt och så åker vi på 2–0 så tidigt, det är väl inte vad vi hade planerat eller önskat. Sedan får vi in ett reduceringsmål genom Svea och går in i andra halvlek och pratar om att vi behöver gå för det och ge det en chans. Vi får en bra start på andra halvlek men det räckte inte hela vägen, förklarar Carlsson.

– Jag tycker att vi är med i matchen i stora delar. Det är bara att de är sjukt spetsiga och gör mål på sina chanser.

Finalförlusten kommer ta ett tag att smälta för Hammarbys lagkapten.

– Det är kanske den tuffaste med tanke på vad det är som står på spel, att vinna ett Europa-guld. Det är klart att det absolut är en av de tuffaste förlusterna och den här kommer ta lång tid att smälta. Det är klart att det svider. Det är den värsta känslan man kan tänka sig att se ett annat lag lyfta bucklan när vi vill stå där.

Hammarby och Häcken drabbar samman i svenska cup-finalen den 16 maj.