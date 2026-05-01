Nytt Lewandowski-besked: ”Har pratat om hans framtid”

Robert Lewandowski ryktas bort från Barcelona.

Foto: Bildbyrån

Robert Lewandowskis framtid i Barcelona uppges vara osäker. Den polske anfallsstjärnan har kopplats ihop med flera olika klubbar och ligor.

Den spanska tidningen Marca rapporterar att Barcelonas sportchefer letar efter en ersättare till nästa säsong.

Samtidigt berättar Barcelonas huvudtränare Hansi Flick att det pågår en dialog med Lewandowski om hans framtid i klubben.

– Han och jag har pratat om hans framtid, men i slutändan stannar det vi säger mellan oss. Vi fokuserar på de återstående matcherna. När det är över får vi se vad som händer, säger Hansi Flick enligt Marca.

Robert Lewandowski noteras för 17 mål och fyra assist på 41 matcher den här säsongen. Avtalet med Barcelona löper ut i sommar.