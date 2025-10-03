”Hammarby slarvar lite – AIK behöver bli bättre”

Hammarby leder mot AIK med 1–0 efter första halvlek.

FotbollDirekts Lovina Stafhammar med sina tankar efter första 45.

– AIK behöver bli bättre på att ta vara på sina lägen som man får, konstaterar Stafhammar.

Foto: Bildbyrån

Hammarby tar emot AIK på Kanalplan under fredagkvällen i ett kokhett Stockholmsderby. FotbollDirekts utsände reporter Lovina Stafhammar ger sina tankar efter den första akten på Södermalm.

– Första halvlek är klar och Hammarby leder med 1–0 efter mål av Bea Sprung redan i den 4:e minuten. Hemmalaget har haft det mesta av spelet och ser ut att ha okej kontroll, men AIK kommer till farliga lägen eftersom ”Bajen” slarvar lite, konstaterar Stafhammar.

Samtidigt är det ett ”Gnaget” som är i underläge. Trots det har AIK fått chanser som inte tagits vara på.

– AIK behöver bli bättre på att ta vara på sina lägen som man får, men samtidigt är Hammarby starka i försvarspelet och i målet Men det finaste med derbyt är såklart fredagskvällen och ett fullsatt Kanalplan och supportar från både Hammarby och AIK. Ett derbyt med bra stämning.

Följ andra halvlek här!