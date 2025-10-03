Prenumerera

Foto: Bildbyrån

LIVE: Hammarby – AIK

Fredrik de Ron
Lovina Stafhammar
STOCKHOLM. Det vankas Stockholmsderby i damallsvenskan.
Serietvåan Hammarby tar emot åttan AIK.
Följ derbyt på FotbollDirekt och chatta med vår livereporter.

250510 AIKs Villemo Dahlqvist och Hammarbys Smilla Holmberg under fotbollsmatchen i Damallsvenskan mellan AIK och Hammarby den 10 maj 2025 i Stockholm.
Foto: Bildbyrån

Under fredagskvällen är det dags. Hammarby tar emot lokalrivalen AIK hemma på Kanalplan i ett glödhett Stockholmderby. För hemmalaget ligger en serieledning i potten, medan ”Gnaget” kan distansera sig ytterligare från den absoluta bottenstriden.

Hammarby ligger tvåa i den damallsvenska tabellen, med en poäng upp till serieledande Häcken och tre poäng ned till MFF på tredjeplatsen. Det återstår sex omgångar av säsongen. ”Bajen” kommer senast från en 7–0-slakt borta mot Växjö förra helgen.

AIK placerar sig på åttondeplats i tabellen, och vid en seger skulle ”Gnaget” klättra förbi Vittsjö på sjundeplatsen. Laget kommer senast från en 5–2-förlust mot Häcken.

Senast lagen möttes var det AIK som vann derbyt.

Matchen startar klockan 19:00.

Hammarby IF
Slut
1
0
AIK
Bea Sprung
( 4′)
Lovina Stafhammar
October 3, 2025 at 06:52 PM

Tack för att ni hängde med här idag! Vi ses nästa gång, trevlig helg! 

Lovina Stafhammar
October 3, 2025 at 06:52 PM
Matchen är slut!

Hammarby segrare! 

Lovina Stafhammar
October 3, 2025 at 06:51 PM

95′ Nu är inte inte långt kvar, AIK kämpar in i det sista 

Lovina Stafhammar
October 3, 2025 at 06:50 PM

95′ AIk stormar mot kvittering

Lovina Stafhammar
October 3, 2025 at 06:49 PM
UTVISNING

92′ Matilda Plan får sitt andra gula och blir därmed utvisad 

Lovina Stafhammar
October 3, 2025 at 06:49 PM

93′ Man ser att Hammarby är rädda för att släppa in i slutsekunderna som senast mot Djurgården. Det är ett helt annat försvar nu. 

Lovina Stafhammar
October 3, 2025 at 06:47 PM

92′ Hammarby får frispark från ett bra läge och Blakstad gör sig redo 

Lovina Stafhammar
October 3, 2025 at 06:46 PM

91′ Hammarby får hörna efter att Miyagawa blivit omringad av AIK spelare i straffområdet

Lovina Stafhammar
October 3, 2025 at 06:45 PM

90′ Det är 6 minuters tilläggstid

Lovina Stafhammar
October 3, 2025 at 06:42 PM

86′ Whyman ställer sig upp nu och ser ut att kunna fortsätta! Starkt. 

