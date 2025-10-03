LIVE: Hammarby – AIK
Följ Fotbolldirekt på
Google news
STOCKHOLM. Det vankas Stockholmsderby i damallsvenskan.
Serietvåan Hammarby tar emot åttan AIK.
Följ derbyt på FotbollDirekt och chatta med vår livereporter.
Under fredagskvällen är det dags. Hammarby tar emot lokalrivalen AIK hemma på Kanalplan i ett glödhett Stockholmderby. För hemmalaget ligger en serieledning i potten, medan ”Gnaget” kan distansera sig ytterligare från den absoluta bottenstriden.
Hammarby ligger tvåa i den damallsvenska tabellen, med en poäng upp till serieledande Häcken och tre poäng ned till MFF på tredjeplatsen. Det återstår sex omgångar av säsongen. ”Bajen” kommer senast från en 7–0-slakt borta mot Växjö förra helgen.
AIK placerar sig på åttondeplats i tabellen, och vid en seger skulle ”Gnaget” klättra förbi Vittsjö på sjundeplatsen. Laget kommer senast från en 5–2-förlust mot Häcken.
Senast lagen möttes var det AIK som vann derbyt.
Matchen startar klockan 19:00.
Tack för att ni hängde med här idag! Vi ses nästa gång, trevlig helg!
Hammarby segrare!
95′ Nu är inte inte långt kvar, AIK kämpar in i det sista
95′ AIk stormar mot kvittering
92′ Matilda Plan får sitt andra gula och blir därmed utvisad
93′ Man ser att Hammarby är rädda för att släppa in i slutsekunderna som senast mot Djurgården. Det är ett helt annat försvar nu.
92′ Hammarby får frispark från ett bra läge och Blakstad gör sig redo
91′ Hammarby får hörna efter att Miyagawa blivit omringad av AIK spelare i straffområdet
90′ Det är 6 minuters tilläggstid
86′ Whyman ställer sig upp nu och ser ut att kunna fortsätta! Starkt.
Den här artikeln handlar om: