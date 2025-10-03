STOCKHOLM. Det vankas Stockholmsderby i damallsvenskan.

Serietvåan Hammarby tar emot åttan AIK.

Följ derbyt på FotbollDirekt och chatta med vår livereporter.

Foto: Bildbyrån

Under fredagskvällen är det dags. Hammarby tar emot lokalrivalen AIK hemma på Kanalplan i ett glödhett Stockholmderby. För hemmalaget ligger en serieledning i potten, medan ”Gnaget” kan distansera sig ytterligare från den absoluta bottenstriden.

Hammarby ligger tvåa i den damallsvenska tabellen, med en poäng upp till serieledande Häcken och tre poäng ned till MFF på tredjeplatsen. Det återstår sex omgångar av säsongen. ”Bajen” kommer senast från en 7–0-slakt borta mot Växjö förra helgen.

AIK placerar sig på åttondeplats i tabellen, och vid en seger skulle ”Gnaget” klättra förbi Vittsjö på sjundeplatsen. Laget kommer senast från en 5–2-förlust mot Häcken.

Senast lagen möttes var det AIK som vann derbyt.

Matchen startar klockan 19:00.