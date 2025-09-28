TV: Hammarby upp i serieledning – krossade Växjö borta

Hammarby IF drömmer om SM-guld.

Då skadade inte dagens storseger mot Växjö DFF borta.

Siffrorna skrevs till hela 7-0.

Foto: Bildbyrån

Hammarby kämpar om att vinna SM-guld i damallsvenskan och gästade Växjö DFF under söndagen.

Där skulle man städa av niondeplacerade Växjö, med enkelhet.

20 minuter in i matchen tog Ellen Wangerheim och strax före paus skulle Bea Sprung dubbla ledningen.

I den andra halvleken lade Bajen i ett par växlar till och gjorde hela fem (!) mål.

Detta genom Julie Blakstad (gånger två), Vilde Hasund, Emilie Joramo och Anna Jøsendal.

Segern innebär att Hammarby nu leder damallsvenskan med två poäng över Häcken, som har en match mindre spelad.