Hammarbys besked: Lotta Ökvist missar resten av säsongen

Hammarby kommer med ett tråkigt besked inför slutspurten av damallsvenskan.

Detta då Lotta Ökvist har genomgått ett ingrepp och missar resten av säsongen.

– Vi kommer såklart finnas med och stötta Lotta under den kommande rehabperioden, säger Hammarbys sportchef Arnór Smárason i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Med åtta omgångar kvar av damallsvenskan leder Hammarby IF serien med en poäng före Malmö FF.

Under fredagen meddelar dock ”Bajen” att man kommer att få klara sig utan försvararen Lotta Ökvist, 28, som har genomgått en operation på grund av bekymmer med sitt ena knä. Således kommer hon inte att spela mer under resten av denna säsong, meddelar Hammarby.

– Det är såklart supertråkigt att säsongen är över för Lottas del, men samtidigt positivt att hon nu får chansen att komma tillbaka på riktigt och bli av med besvären. Vi kommer såklart finnas med och stötta Lotta under den kommande rehabperioden, säger Bajen-sportchefen Arnór Smárason i ett uttalande.

Vidare skriver Hammarby att Ökvists knäproblem ”härrör från förra året”. Denna säsong står 28-åringen noterad för sex matcher i damallsvenskan.