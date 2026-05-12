Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Hammarbys drömstart – Sørum ger Bajen ledningen

Author image
Lovina Stafhammar
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Djurgården tar emot Hammarby på Stockholms Stadion.
Efter bara fem minuter ger Elin Sørum Bajen ledningen.

Foto: Bildbyrån

Stockholmsderbyt mellan Djurgården och Hammarby spelas under tisdagen. Denna gången får Djurgården hemmaplansfördel på Stockholms stadion.

Hemmalaget har fina minnen från i fjol när Urara Wantanabe avgjorde när hon sköt in 2–1 målet i den 95:e minuten i fjol.

Djurgården fick matchens första chans på hörna, med kort därpå kunde Elin Sørum ge Hammarby ledningen efter Vilde Hasunds hörna.

Matchen pågår. Följ den här!

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt