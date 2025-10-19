Hammarbys supertalang får förtroende – hennes första start i damallsvenskan
Hammarbys möter Vittsjö.
Då gör Martin Sjögren flera förändringar.
Bland annat startar 15-åriga Fanny Peterson.
Hammarby möter Vittsjö under söndagseftermiddagen och då gör Marin Sjögren om i startelvan. Athinna Persson Lundgren kommer in från start, hennes start i damallsvenskan i år. Persson Lundgren kommer in som mittback istället för Simone Boye.
Martin Sjögren släpper även fram 15-åriga talangen Fanny Peterson som gör sin första start i damallsvenskan.
I truppen saknas Moa Edrud som har utgått på grund av sjukdom vilket gör att Fanny Jurander finns med på bänken.
