Hammarbys supertalang får förtroende – hennes första start i damallsvenskan

Hammarbys möter Vittsjö.

Då gör Martin Sjögren flera förändringar.

Bland annat startar 15-åriga Fanny Peterson.

Foto: Bildbyrån

Hammarby möter Vittsjö under söndagseftermiddagen och då gör Marin Sjögren om i startelvan. Athinna Persson Lundgren kommer in från start, hennes start i damallsvenskan i år. Persson Lundgren kommer in som mittback istället för Simone Boye.

Martin Sjögren släpper även fram 15-åriga talangen Fanny Peterson som gör sin första start i damallsvenskan.

I truppen saknas Moa Edrud som har utgått på grund av sjukdom vilket gör att Fanny Jurander finns med på bänken.