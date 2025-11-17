Här är alla nominerade till Obos Damallsvenskans Bästa
Damallsvenskan avslutades under gårdagen.
Nästa söndag ska säsongens bästa spelare att prisas.
Denna måndag så står det klart vilka som är nominerade.
Den damallsvenska säsongen tog slut igår och i samband med detta fick vi se BK Häcken lyfta prinsessan Victorias pokal.
Helt färdigt vad gäller prisutdelning är det dock inte för i helgen så är det dags för ”Obos Damallsvenskans Bästa” där de bästa spelarna och tränarna ska prisas och inför galan så har nu samtliga nomineringar offentliggjorts.
Årets målvakt:
Moa Öhman, Malmö FF
Jennifer Falk, BK Häcken
Moa Olsson, Kristianstads DFF
Årets back:
Julie Blakstad, Hammarby IF
Alice Bergström, BK Häcken
Smilla Holmberg, Hammarby IF
Årets mittfältare:
Mia Persson, Malmö FF
Julia Karlernäs, IFK Norrköping
Anna Anvegård, BK Häcken
Årets anfallare:
Ellen Wangerheim, Hammarby IF
Felicia Schröder, BK Häcken
Sara Kanutte Fornes, Malmö FF
Årets tränare:
Mladen Blagojevic, Vittsjö GIK
Mak Lind, BK Häcken
Marcelo Fernandez, Djurgårdens IF
Årets genombrott:
Smilla Holmberg, Hammarby IF
Alice Egnér, Kristianstads DFF
Olivia Ulenius, Djurgårdens IF
Årets MVP:
Mia Persson, Malmö FF
Felicia Schröder, BK Häcken
Mimmi Wahlström, Djurgårdens IF
Galan går av stapeln på söndag och drar igång 19:00.
