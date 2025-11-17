Här är alla nominerade till Obos Damallsvenskans Bästa

Damallsvenskan avslutades under gårdagen.

Nästa söndag ska säsongens bästa spelare att prisas.

Denna måndag så står det klart vilka som är nominerade.

Foto: Bildbyrån

Den damallsvenska säsongen tog slut igår och i samband med detta fick vi se BK Häcken lyfta prinsessan Victorias pokal.

Helt färdigt vad gäller prisutdelning är det dock inte för i helgen så är det dags för ”Obos Damallsvenskans Bästa” där de bästa spelarna och tränarna ska prisas och inför galan så har nu samtliga nomineringar offentliggjorts.

Årets målvakt:

Moa Öhman, Malmö FF

Jennifer Falk, BK Häcken

Moa Olsson, Kristianstads DFF

Årets back:

Julie Blakstad, Hammarby IF

Alice Bergström, BK Häcken

Smilla Holmberg, Hammarby IF

Årets mittfältare:

Mia Persson, Malmö FF

Julia Karlernäs, IFK Norrköping

Anna Anvegård, BK Häcken

Årets anfallare:

Ellen Wangerheim, Hammarby IF

Felicia Schröder, BK Häcken

Sara Kanutte Fornes, Malmö FF

Årets tränare:

Mladen Blagojevic, Vittsjö GIK

Mak Lind, BK Häcken

Marcelo Fernandez, Djurgårdens IF

Årets genombrott:

Smilla Holmberg, Hammarby IF

Alice Egnér, Kristianstads DFF

Olivia Ulenius, Djurgårdens IF

Årets MVP:

Mia Persson, Malmö FF

Felicia Schröder, BK Häcken

Mimmi Wahlström, Djurgårdens IF

Galan går av stapeln på söndag och drar igång 19:00.