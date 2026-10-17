Helsingborg klara för Elitettan

Helsingborgs IF vann med 4–0 hemma mot Vellinge IF.

Segern säkrade seriesegern i division 1 södra en omgång före slutet.

Nästa säsong spelar HIF:s damer i Elitettan.

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Inför den näst sista omgången ledde Helsingborgs IF division 1 södra med fem poäng ner till Örgryte IS. Hemma mot Vellinge blev det en klar seger med 4–0, och därmed är Skåneklubben klar för Elitettan.

Alma Larsson gjorde två av målen. De andra målen gjorde Johanna Lindblom och Ebba Manglind.

HIF:s damlag startade i division 4 säsongen 2021 och har gått snabbt uppåt sedan dess. Som nykomling i division 1 slutade laget fyra 2024, i fjol blev det en sjätteplats och i år blev det alltså seriesegern.