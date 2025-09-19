Holmbergs lugnande besked kring skadan: ”Ingenting allvarligt”

KANALPLAN. Hon byttes ut med en befarad skada i cupmatchen mot Sollentuna.

Nu kommer Hammarbys Smilla Holmberg med lugnande besked.

– Vi kollade upp det nu under dagarna och det var ingenting allvarligt, säger hon efter fredagens träning.

Foto: Bildbyrån

I onsdags gästade Hammarby Sollentuna FK i kvalet till svenska cupen – som man vann med hela 5-0.

I den andra halvleken, och ställningen 3-0 till ”Bajen”, byttes landslagsbacken Smilla Holmberg in. 20 minuter senare byttes hon ut, efter att hon dragit på en känning.

Exakt hur statusen på den 18-årige ytterbacken har varit sedan dess stod inte klart, fram till idag. Detta då hon kommer med lugnande besked efter fredagens träning.

– Det är bra och jag mår bra. Vi kollade upp det nu under dagarna och det var ingenting allvarligt. Det var mest en säkerhetsåtgärd och nu tar vi det dag för dag inför matchen, säger Smilla Holmberg.

”Min förhoppning är att kunna spela”

Vad är det för känning du har exakt?

– Det var lite i ljumsken som jag kände under matchen men, som jag sade, det var inget allvarligt. Jag hoppas att jag kan spela på måndag.

– Jag kände inte exakt vilken situation det var men jag kände efter målet att det var lite annorlunda. Det var mest en säkerhetsåtgärd, fortsätter Holmberg.

Vad tror du om dina chanser på måndag?

– Svårt att säga men, som jag sade, jag försöker att ta det dag för dag. Allt kändes bra idag och min förhoppning är att kunna spela.

Matchen som Smilla Holmberg pratar om är ingen liten sådan, då Hammarby gästar Djurgården i säsongens andra derby mot Blåränderna. Därför hymlar inte landslagsbacken med att en sådan match lockar.

– Jättemycket. Det är en match man har sett fram mot länge och ett derby är alltid ett derby. Det är mycket extra känslor och en jätterolig match, avslutar Holmberg.