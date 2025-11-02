Hoppas krossa Bajens gulddrömmar: ”Vill hjälpa Häcken”

IFK Norrköping har inte förlorat en match på 13 omgångar och har sex raka segrar i damallsvenskan.

En framgångssvit som klubben gärna vill behålla de tre sista omgångarna.

– Det är väl dumt att sluta nu med tre matcher kvar. Jag hoppas att vi lyckas hålla i det, säger lagkapten Wilma Leidhammar till FotbollDirekt.

IFK Norrköping har haft en svajig säsong. Efter en tuff vår så har laget efter sommaren hittat en riktigt bra form och är det formstarkaste laget i damallsvenskan. Peking har sex raka segrar och 13 matcher som obesegrade. Något som Wilma Leidhammar tror beror mycket på en ny spelare på mittfältet.

– Jätteskönt efter våren att vi har fått till det på ett så bra sätt nu. Vi har fått in Julia Karlenäs på innermittfältet som har bidragit hur bra som helst. Lite mer trygghet och stabilitet på innermittfältet, vilket egentligen har varit grunden nu på hösten, tycker jag. Så det är jätteskönt att vi också har fått med oss resultat och att det är många av oss som har kommit in i målform, säger Wilma Leidhammar till FotbollDirekt.

Peking har även varit svåra att göra mål på under höstsäsongen, något som har gett laget en del självförtroende.

– Det är en trygghet att veta att vi är svåra att göra mål på och att vi har visat att vi kan göra mycket mål framåt. Så stabilitet och ett självförtroende som jag hoppas vi kan bygga vidare på.

Hur länge kommer denna streak fortsätta?

– Vi ska väl fortsätta hela hösten, tänker jag. Det är väl dumt att sluta nu med tre matcher kvar. Jag hoppas att vi lyckas hålla i det.

Norrköping ligger just nu femma i tabellen. Det är åtta poäng upp till Europaplats med tre omgångar kvar. Chansen att ta en åtråvärd Europaplats finns, även om kan bli tajt. Målet är istället att gå om Djurgården och ta fjärdeplatsen.

– Just nu är väl vårt första första period att komma förbi Djurgården såklart, när vi är så tajta med dem och får en högre placering. Vi har väl känt att vi har vittring på europaplatserna, men inte att det är vårt huvudfokus utan att nu ska vi försöka komma så högt upp i tabellen. Det är fyra otroligt starka lag framför oss.

Man vill såklart alltid vinna. Men hur mycket hade en fjärdeplats betytt för er?

– Jättestort tycker jag. Det har varit mycket snack nu i våras om att vi inte fick ihop det. Mycket kritik mot Stellan Carlsson och mot oss spelare. Det hade varit otroligt skönt för oss att det blir ett kvitto att vi faktiskt har gjort en bra säsong, trots att det inte har gått hela vägen.

Vill krossa ”Bajens” gulddrömmar

Nästa uppdrag är Hammarby på bortaplan. Ett lag som Norrköping mött flera gånger under säsongen både i cupfinalen, träningsmatcher och i damallsvenskan. Vårens möte slutade 2–2 och Peking tar sig närmare en seger för varje match.

– Vi har mött dem många gånger nu under året. Så det här blir fjärde gången. Jag tycker att vi har tagit steg varje match vi möter dem. Vi vågar mer och mer och jag tycker att vårt självförtroende, jag hoppas att det talar lite för oss också, att vi kan våga hålla i boll och inte bli alltför tillbakapressade, säger Leidhammar och fortsätter:

– Sen vet vi att Hammarby är ett otroligt starkt lag. De har ett ligaguld att tävla om så att de kommer komma uppumpade. Så det är klart att det blir en väldigt tuff match på bortaplan och med deras supportrar och allting. Men jag hoppas och tror att vi kan göra en bra match.

Om Norrköping vinner mot Hammarby samtidigt som Häcken vinner mot Linköping så är Bajen borta från guldet. Peking kan på så sätt krossa Bajens gulddrömmar vid en seger, något som såklart är en drivkraft.

– Det är klart att det hade varit kul. Det är ju alltid kul att vinna fotbollsmatcher och sen när det betyder extra mycket, det är klart att det är roligt också. Sen vann de ett SM-guld här på vår hemmaplan för två år sedan. Så det är klart att det hade varit superroligt. Inte bara för att vi ska hjälpa Häcken, utan för att vi själva ska få tre poäng såklart.

Det kan bli revansch från cupfinalen, hur skönt vore det med revansch efter deras cupguld?

– Det är väl inte så att man tänker på alla tidigare resultat mot klubbarna man möter. Men det är ett lag vi inte tagit tre poäng mot tidigare, så bara det i sig är ju stor motivation för oss såklart att ta den första trean mot Hammarby.

Hammarby tar emot Norrköping på Hammarby IP under söndagen.