Hyllar lagkaptenen efter succén: ”Får fram det bästa”

Sofia Reidy, 22, gör succé i Hammarby och tagit sig in i damlandslaget.

Det tackar hon sin lagkapten Alice Carlsson för.

– Hon jag känner mig så lugn när jag spelar med henne, och hon får fram det bästa hos mig, säger Sofia Reidy under en pressträff.

I somras anslöt Sofia Reidy till Hammarby från Kristianstad. I fjol fick hon sparsamt med speltid i skuggan av Smilla Holmberg men i år har hon fått en given plats i startelvan som ytterback.

Efter genombrottet i år har hon också blivit uttagen till damlandslaget där hon snabbt fick göra debut och har blivit en viktig pjäs i ”Bajen”. Hennes back kollega Alice Carlsson är Hammarbys lagkapten, en roll som Reidy tycker passar henne perfekt.

– Jag tycker att Alice är en fantastisk person utanför fotbollen. Hon är vår lagkapten, och det märks verkligen i gruppen, säger Sofia Reidy på en pressträff.

30-årige lagkaptenen anslöt till Hammarby i januari 2020 och är nu inne på sin sjunde säsong i klubben. En av egenskaperna som Reidy pekar ut är hon får alla att känna sig inkluderade och att få ta del av Hammarby-kulturen.

– Hon ser till att alla inkluderade, och man känner sig verkligen som en familj. Hon har varit här i klubben så länge, och jag tror att för oss nya spelare är hon riktigt bra på att ta till sig kulturen av vad det betyder att spela i Hammarby.

Efter att ha fått nytt förtroende av huvudtränare William Strömberg så väljer ytterbacken att hylla just lagkaptenen Alice Carlsson som enligt Reidy själv är en stor del av hennes framgång.

– Hon är så bra att spela med, och jag tycker verkligen om att spela med henne. Hon jag känner mig så lugn när jag spelar med henne, och hon får fram det bästa hos mig, och hon får fram det bästa hos varje spelare, avslutar hon.

Nästa uppgift för Sofia Reidy och Alice Carlsson är onsdages match mot IK Uppsala i damallsvenskans tredje omgång.