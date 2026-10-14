IK Uppsala läggs ner efter säsongen

IK Uppsala ligger sist i damallsvenskan och har en ansträngd ekonomi.

Nu har styrelsen bestämt att lägga ner föreningen.

Säsongen 2026 blir klubbens sista.

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IK Uppsala tog sig tillbaka till damallsvenskan efter säsongen 2025, men comebacken blev kortvarig. Laget ligger sist i tabellen, och samtidigt har klubben haft stora ekonomiska problem. Nu meddelar styrelsen att föreningen läggs ner när säsongen är över.

I somras lämnade huvudtränaren Julius Brekkan och klubbchefen Linn Andersson för att stärka ekonomin, men det räckte inte. Enligt styrelsen finns det inte längre någon långsiktigt hållbar grund för att fortsätta verksamheten.

I ett officiellt uttalande på deras hemsida förklarar styrelsen bakgrunden till beslutet. Kostnaderna för att bedriva elitfotboll har ökat, samtidigt som klubbens kommersiella intäkter inte har vuxit i den takt som krävts. Arenakostnaderna har varit en stor belastning, och samtalen med Uppsala kommun om lägre kostnader eller andra lösningar har inte gett tillräckligt resultat. Dessutom råder stor osäkerhet kring de centrala intäkterna från elitfotbollen inför 2027. Klubben har bland annat försökt stärka ekonomin genom satsningar på försäljning, ett eget bolag för transferintäkter, besparingar och samtal om samarbeten, men utan att lyckas. Styrelsen understryker att beslutet inte beror på en enskild händelse, utan på en samlad bedömning.

Ordföranden och tillförordnade klubbchefen Linda Zillén beskriver beslutet som tungt, även om klubben har förberett sig på att det kunde bli så.

– Vi har under hela säsongen arbetat utifrån flera olika scenarier, där det här har varit ett av dem. På så sätt har vi haft tid att förbereda oss på att vi skulle kunna hamna här, men det gör inte beslutet mindre smärtsamt, säger hon till Fotbollskanalen.

Samtliga spelare kommer att släppas från sina kontrakt och kan söka sig till nya klubbar. Även klubbens F13- och F17-lag försvinner, och föreningen kommer inte att ha någon verksamhet alls under 2027.

– Det viktigaste är att spelarna får möjlighet att fortsätta sina fotbollsresor i bästa tänkbara miljö. Där vill vi bidra genom dialog och stöd så långt vi kan, säger Zillén.

IK Uppsala bildades 2016 som en renodlad flick- och damförening. Laget har bara tagit sex poäng på säsongen, efter en seger, tre oavgjorda och 17 förluster. Fem omgångar återstår, och den sista spelas den 15 november.

– Jag tror att det kommer att vara många blandade känslor, både stolthet och vemod. Samtidigt har vi fortfarande matcher kvar att spela, och vi vill avsluta säsongen på bästa möjliga sätt, säger Zillén.