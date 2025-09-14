Ingen effekt direkt av tränarbytet – AIK vände mot Rosengård

FC Rosengård valde i veckan att bryta med Joel Kjetselberg och ta in Martin Qvarmans Möller.

Någon effekt direkt blev det dock inte på tränarbytet.

Detta då AIK vände och vann nere i Malmö.

Foto: Bildbyrån

Det har skett stora förändringar i FC Rosengård denna veckan.

Joel Kjetselberg har ersatts av Martin Qvarmans Möller och FC Rosengårds nye tränare såg ut att få en smakstart på jobbet.

Hemmalaget tog denna söndag emot AIK och i slutet av den första halvleken genom Aemu Oyama, men i den andra halvleken var det AIK som kopplade greppet.

Tidigt i andra halvlek kvitterade Adelisa Grabus från straffpunkten och efter dryga timmen satte Nova Selin dit 2–1, vilket också blev slutresultatet.