”Inte det övertaget man föreställde sig”

Hammarby möter Linköping på Hammarby IP.

Efter första halvlek leder hemmalaget med 2–0.

Foto: Bildbyrån

Hammarby är serieledare och gick in i omgång 18 av damallsvenskan när Linköping kom på besök. I första halvlek hade ”Bajen” mest boll och de vassaste chanserna men Linköping gjorde allt vad de kunde för att stoppa serieledarna.

Efter 12 minuter gjorde Vilma Koivisto mål och i den 43:e matchminuten kunde Smilla Holmberg sätta 2–0 målet men de grönvita får ”bara” in 2–0 i första halvlek. Inte den halvleken Hammarby hade väntat sig och inte det övertaget man hade förväntat sig på förhand.

Hammarby slarvar en hel del och bjuder in Linköping till matchen. Bortalaget fick till en del men inget som var speciellt farligt. Det känns som en andra halvlek som kan gå hur som helst.