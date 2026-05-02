TV: Gyökeres stekhet – tar ledningen mot Fulham

Med fyra matcher kvar att spela av Premier League leder Arsenal serien med tre poäng ner till Manchester City, som har en match mindre spelad.

I dag har man möjligheten att utöka avståndet till sex poäng i det fall att man vinner hemmamötet med Fulham.

På Emirates började det också perfekt för ”The Gunners” som tog ledningen redan i den nionde minuten. Då stod Bukayo Saka för ett par läckra dribblingar och kunde servera Viktor Gyökeres till ett läge han inte kunde missa. Svensken satte dit foten och gjorde sitt 13:e ligamål för säsongen.

Målet var även Blågult-anfallarens andra denna vecka, då han även gjorde mål mot Atletico Madrid i Champions League-semifinalen i onsdags.

Matchen pågår.