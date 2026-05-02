Uppgifter: Trotjänaren lämnar Real Madrid – efter 13 år

Han har spelat för klubben i nästan hela sitt liv.

Efter sommaren kommer Dani Carvajal inte längre att vara en Real Madrid-spelare.

Det rapporterar Marca.

Foto: Bildbyrån

Bortsett ett år i Bayer Leverkusen har Dani Carvajal, 34, spelat för Real Madrid i hela sitt liv.

”Los Blancos”-kaptenen har dock varit påverkad av flera skador sedan hösten 2024 och står endast noterad för 14 ligamatcher under årets säsong.

Tidigare under lördagen meddelade Real Madrid att spanjoren kommer att missa morgondagens match mot Espanyol – till följd av en fraktur i lilltån.

Nu skriver spanska Marca att det inte heller kommer att bli något spel för den spanska giganten nästa säsong. Detta då hans avtal, som sträcker sig fram till den 30 juni i sommar, inte kommer att förlängas.

I och med det tyder det mesta på att Dani Carvajal, som har vunnit Champions League sex gånger och La Liga fyra gånger, snart har gjort sin sista match för Real Madrid.

I dag står han noterad för spel i 448 matcher med den spanska storklubben.