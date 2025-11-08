Jagade guldet är nära – kan bli mästare i dag: ”Jättebra känsla”

BK Häcken kan bli svenska mästare denna lördag.

Vid seger mot Djurgården på Kristinebergs IP så är guldet säkrat.

– Det är fantastiskt, det är en jättebra känsla, säger Mak Lind till FotbollDirekt inför matchen.

Foto: Bildbyrån

2020 blev Kopparbergs/Göteborg FC svenska mästare.

I början av 2021 bytte laget namn till BK Häcken FF efter att verksamheten anslutit till Hisingeklubben.

Guldet från 2020 är det hittills senaste och enda men på lördag kan BK Häcken äntligen, efter att ha varit nära så många gånger, bli mästare som just BK Häcken.

– Det är fantastiskt, det är en jättebra känsla. Jag tycker att vi var bra förra året och tog tillräckligt många poäng för att ta guld höll jag på att säga, men då var det ju ett annat lag som hade en nästintill perfekt säsong som vanligtvis inte går att göra. Så förra året hade kunnat vara ett guld, speciellt om man kollar historiskt kontra antalet poäng vi tog, säger Mak Lind till FotbollDirekt.

– I år tycker jag till och med att vi är ännu bättre, sen har vi haft plumpar, framförallt tidigt på året, som vi har fått rädda upp nu. Men jag har väldigt bra känsla.

Precis som Hisingeklubbens huvudtränare är inne på så har säsongen inte varit spikrak för serieledarna, framförallt inte säsongsinledningen. Efter ett starkt cupgruppspel inledde klubben svagt i damallsvenskan och efter bara några omgångar skrevs det att guldet redan var borta.

– Det kändes ju bara konstigt, vi började året med att alla tyckte att vi såg väldigt bra ut under cupen, fullständigt dominanta i gruppspelet, vi gjorde hur mycket mål som helst. Sedan började serien, sex dagar innan det var vi favoriter att vinna, sex dagar senare var guldet kört, det var över, vi hade två raka förluster, hemma mot Malmö och borta mot Kristianstad. Malmö-matchen ska ju inte vara en förlustmatch, snarare tvärtom, sett till målchanser kanske vi skulle ha vunnit, men det är så fotbollen fungerar, det svänger så fort. Ena dagen är vi guldfavoriter, några dagar senare så är guldet kört. Så man lär sig att ta det med en nypa salt.

– Det hör också lite till att man måste hypa upp någon för att kunna sänka någon, men jag tycker att vi har hanterat det bra. Många frågar mig vad vi har gjort annorlunda, svaret är ingenting. Vi jobbar metodiskt med det vi har trott på hela tiden, oavsett om det har gått bra eller gått dåligt.

Det som står mellan BK Häcken och ett säkrat SM-guld denna lördag är Djurgårdens IF. När lagen möttes tidigare den här säsongen tog Häcken en klar 4–1-seger. Nu väntar såklart en ny match, men Lind betonar ändå att det finns detaljer från den matchen som han och hans tränarkollegor tar med sig.

– Det är klart att det är en ny match, men vi tittar tillbaka till den matchen också. Inte med spelarna, men vi ledarstaben tittar igenom och hittar detaljer som kan bli viktiga att påminna om, sen tittar vi på deras senaste omgångar för att se vad de har gjort annorlunda. Jag tycker att de har blivit lite bättre genom säsongen, de har en fin säsong och de har gjort det bra med resultaten. De har väl även en teoretisk chans att nå tredjeplatsen ifall de skulle ta två raka och Malmö tappar, så det finns väl hopp och tro för dem, så det är inte bara att åka till Stockholm och tro att det löser sig, så tänker inte vi.

”Det kanske låter löjligt, men det är nästa passning eller nästa aktion som vi pratar om”

Även om det inte går vägen mot Djurgården så har ni en match till på er, hemma mot Piteå, är det skönt att veta att läget är så?

– Ja absolut, det är klart att man har det i bakhuvudet, men vi vill inte tänka så utan det är bara denna som gäller. Det är lite som vi pratar i vår verksamhet i vardagen och det kanske låter löjligt, men det är nästa passning eller nästa aktion som vi pratar om. Tappa boll, ja då är det bara att vinna tillbaka den. Det är bara nästa aktion, det är inte ens nästa match, utan det är verkligen ”vad behöver jag göra nu”. Det är väl det som blir fokuset.

– Sen är det kanske mitt jobb mer att tänka helhet och tre till fem matcher framåt, men det är ingenting jag förmedlar till spelare eller ledarkollegor utan då är det bara nästa aktion.

Då ska du få tänka lite framåt, om det blir vinst nu på lördag, hur firar du då guldet?

– Det är en bra fråga…

– Jag vill fira guldet i sådana fall med mina ledarkollegor och mina spelare på något vettigt sätt. Sen håller jag mig borta från allt men man fattar ju att det pågår någon planering, men det är jag inte involverad i alls, jag vill inte veta någonting, utan mitt fokus är att försöka se till att vinna matchen med laget. Men såklart att det ska firas på ett väldigt schysst och bra sätt.

Av de som kanske inte är på plats i Stockholm, vem ringer du först?

– Jag hoppas att min familj är på plats, men helt klart fru och barn annars, avslutar Lind.