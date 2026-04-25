BK Häcken vinner första finalmatchen – fördel inför returen

BK Häcken har kopplat greppet i det första finalmötet i Women’s Europa Cup.

De vann den första matchen med 1-0 efter mål av Felicia Schröder.

Lördagens möte på 3Arena mellan Hammarby IF och BK Häcken var den första finalen i den nystartade turneringen Women’s Europa Cup.

Det var Häcken som tog kommandot direkt och skapade de farligaste chanserna i inledningen. Felicia Schröder var tidigt nära att ge gästerna ledningen vid två tillfällen.

Efter 22 minuters spel kom utdelningen. Monica Jusu Bah drev upp i en snabb omställning och spelade fram Schröder, som behärskat placerade in 1–0.

I den andra halvleken var det Hammarby som tog över stora delar av bollinnehavet och försökte trycka tillbaka Häcken. Trots spelövertaget hade hemmalaget svårt att skapa riktigt farliga målchanser, samtidigt som Häcken försvarade sig stabilt.

På stopptid blossade känslorna upp när Felicia Schröder, som redan var varnad, knuffade Alice Carlsson i ryggen vid sidlinjen. Situationen ledde till irritation från Hammarbylägret, men någon ytterligare varning delades inte ut.

Häcken har därmed ett övertag inför det andra mötet. Returmötet spelas den 1 maj på Hisingen.