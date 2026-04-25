Djurgårdens smäll inför derbyt: Fallenius missar matchen
Djurgården drabbas av ett tungt avbräck inför söndagens Stockholmsderby.
Oskar Fallenius finns inte med i truppen till mötet med Hammarby.
Djurgården lämnar ett negativt besked dagen före derbyt mot Hammarby på 3Arena. Oskar Fallenius missar matchen och saknas i den uttagna truppen.
Fallenius har haft problem den senaste tiden. Han byttes nyligen ut tidigt i mötet med Malmö FF efter känningar i baksidan, men gjorde senare ett kort inhopp i förlustmatchen mot Elfsborg.
Blåränderna får även klara sig utan Daniel Stensson, som varit sjuk, samt Mikael Anderson, som fortsatt återhämtar sig från skada.
