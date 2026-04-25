TV: Alexander Isak målskytt för Liverpool
Alexander Isak är tillbaka – och det med besked.
I Liverpools Premier League-mötet med Crystal Palace gav svensken hemmalaget ledningen.
Alexander Isak fanns med från start när Liverpool ställdes mot Crystal Palace och slog till efter 35 minuters spel. Isak tog emot ett inspel inne i straffområdet och avslutade säkert till 1–0 för hemmalaget.
Målet var Isaks första fullträff på 126 dagar. Senast han nätade var mot Tottenham den 20 december 2025, i en match där han samtidigt ådrog sig skadan som hållit honom borta från spel i omkring tre månader.
Kort efter svenskens ledningsmål utökade Liverpool. Andy Robertson rullade in 2–0 och gjorde därmed sitt första ligamål på 720 dagar.
Startelvor:
Liverpool: Woodman – Szoboszlai, Konate, van Dijk, Robertson – Jones, MacAllister, Wirtz – Salah, Isak, Gakpo.
Crystal Palace: Henderson – Canvot, Richards, Lacroix – Muñoz, Wharton, Kamada, Mitchell – Sarr, Johnson – Mateta.
Matchen pågår.
