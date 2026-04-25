KDFF fortsätter segertåget – tredje raka vinsten

Kristianstads DFF har fått en drömstart på damallsvenskan.

Under lördagen kom lagets tredje raka seger efter 1–0 hemma mot Växjö DFF.

Kristianstads DFF fortsätter att imponera i inledningen av damallsvenskan. När Växjö DFF kom på besök blev det ytterligare en fullpoängare för hemmalaget.

Matchens ända mål kom redan i den tredje minuten.

Kristianstad kunde därefter kontrollera tillställningen och säkra segern med 1–0.

Tre nya poäng innebär att KDFF står på maximala nio poäng efter tre spelade omgångar och leder tabellen. För Växjö innebär förlusten att laget fortsatt står kvar på tre inspelade poäng.