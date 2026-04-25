TV: Tottenham vann – men kvar på nedflyttningsplats

Tottenham Hotspur tog en viktig seger mot Wolverhampton.

Trots de är man fortsatt under strecket i Premier League.

Tottenham bröt sin svaga trend och vann med 1–0 borta mot Wolverhampton efter ett sent mål av João Palhinha. Segern var lagets första trepoängare i ligaspelet under 2026.

Matchen var länge mållös och Spurs drabbades dessutom av två tunga skador. Både Dominic Solanke och Xavi Simons tvingades kliva av efter skadebekymmer.

Trots segern blev läget i bottenstriden inte bättre. Detta efter att bottenkonkurrenten West Ham United också vann sin match. Tottenham ligger därmed kvar på nedflyttningsplats, två poäng från säker mark.