Janzen inför mötet med gamla klubben: ”På plan känner man inte varandra”

STOCKHOLM. Mathilde Janzen avslutar sin första säsong i Hammarby mot sin gamla klubb Kristianstad.

Mittfältaren är nöjd med året efter en tuff vår.

– Det har bara lossnat, säger hon till Fotbolldirekt.

Foto: Bildbyrån

I dag, söndag, avslutar Hammarby damallsvenskan hemma mot Kristianstad. För Mathilde Janzen blir det ett speciellt möte.

– Det är alltid speciellt att möta sin gamla klubb, men väldigt kul att få avsluta sista matchen på säsongen på Kanalplan och just mot mitt gamla lag Kristianstad, säger Mathilde Janzen till Fotbolldirekt.

Att möta gamla lagkamrater är hon van vid.

– Det är lite speciellt. Man är kompisar före och efter, men på plan känner man inte varandra, det är det jag brukar säga. Men såklart är det alltid lite speciellt. Man har väl vant sig i och med att man har fått ganska mycket vänner i olika lag. Men just när det är sitt gamla lag så känner man ju hela laget nästan, så då är det ju ännu mer speciellt.

Hammarby har haft det tufft mot Kristianstad på senare tid, och Janzen varnar för motståndet.

– Kristianstad kan alltid överraska och brukar vara väldigt bra just när de möter lag som är bättre än dem själva. Så vi får förvänta oss ett starkt lag som kan överraska, och vi måste vara fokuserade när vi möter dem.

Foto: Bildbyrån

Hennes första säsong i Bajen tog lite tid att komma igång.

– Jag skulle väl summera min första säsong i Hammarby som bra. Våren var lite tuffare. Jag hade lite skador och behövde komma in i allt. Det är väldigt häftigt att få chansen att komma till en storklubb och huvudstaden, och då kände jag att jag behövde lite tid att komma in i allt. Sen har det bara lossnat och jag har fått mycket förtroende. Det har varit jättekul att ta så många matcher och spela ute i Europa, så jag är väldigt glad och tacksam över hela året.

Supportrarna har följt laget både till Slovakien, Skottland och Malmö, och det har gjort intryck.

– De är helt fantastiska, alltså jättehärliga fans. Som jag har sagt varje gång någon frågar om våra fans, så får man så mycket energi av dem. De blir som vår tolfte spelare, och det gör så mycket. Det blir ju något helt annat när man har dem och man vet att de alltid står vid ens sida, både i med- och motgång. Så det är något som man inte tar för givet och som jag framför allt njuter väldigt mycket av varje gång jag får se dem och när man hör deras sånger under matcherna.

21-åringen kom till Bajen från Kristianstad i januari och skrev då på ett kontrakt över säsongen 2029.

I debutsäsongen i Hammarby har hon gjort fyra mål och fem assist på 23 matcher i damallsvenskan.

Reporter: Lovina Stafhammar

