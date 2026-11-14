Portugal hyllar Ronaldo – gör om tröja nummer sju

Cristiano Ronaldos gamla landslagströja får en ny design.

Portugals fotbollsförbund ändrar typsnittet på sjuan för att hylla legendaren.

”Ett sätt att föreviga betydelsen av ett så speciellt nummer”, skriver förbundet.

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Ronaldo avslutade sin landslagskarriär förra veckan efter 23 år i Portugals tröja. Nu meddelar förbundet att tröja nummer sju får ett nytt grafiskt utseende, för att uppmärksamma betydelsen av ”CR7”.

”Från och med i dag kommer landslagströjan med nummer sju att ha en ny utformning, men med samma innebörd och samma stolthet. Den tidigare varianten kommer att bevaras för att föreviga en historia som aldrig kommer att glömmas”, skriver förbundet.

Vem som ska bära sjuan framöver är oklart. Talangen Rodrigo Mora har redan tackat nej. I kvällens match mot Danmark blir det Carlos Forbs, som bara har gjort en landskamp. Annars hade Rafael Leão varit det troliga valet, men han är skadad.