Svenskan gav Liverpool drömstart mot Brighton

Beata Olsson behövde mindre än fem minuter för att göra mål mot Brighton.

Den svenska anfallaren satte 1–0 för Liverpool i WSL.

Det är hennes fjärde ligamål för säsongen.

Foto: Alamy

Liverpool fick en perfekt start i Brighton. På ett inspel från Vivien Endemann fick Beata Olsson gott om tid i straffområdet och kunde enkelt sätta bollen i mål.

För 25-åringen var det fjärde ligamålet den här säsongen.

Även Cornelia Kapocs startade för Liverpool, Alice Bergström finns med på bänken.

Matchen pågår.