Svenskan gav Liverpool drömstart mot Brighton
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Beata Olsson behövde mindre än fem minuter för att göra mål mot Brighton.
Den svenska anfallaren satte 1–0 för Liverpool i WSL.
Det är hennes fjärde ligamål för säsongen.
Liverpool fick en perfekt start i Brighton. På ett inspel från Vivien Endemann fick Beata Olsson gott om tid i straffområdet och kunde enkelt sätta bollen i mål.
För 25-åringen var det fjärde ligamålet den här säsongen.
Även Cornelia Kapocs startade för Liverpool, Alice Bergström finns med på bänken.
Matchen pågår.
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