Johan Lager om Bajens succéresa: ”Nu det händer”

Från ekonomisk kris till SM-guld och Champions League spel på mindre än tio år.

Hammarbys succéresa är en modern klassiker och någon som vågat tänka stort redan från starten är sportchef Johan Lager.

– Kanske inte alla de sakerna om jag ska vara ärlig, men jag har en lång bakgrund inom fotbollen och jag tycker att jag har nått målen jag satt upp med alla mina lag, säger han till FotbollDirekt.

SM-guld och cupguld 2023.

Spel i Champions League 2024.

Ja framgångarna har varit många för Hammarby de senaste åren, detta trots att man för mindre än tio år sedan var nära konkurs.

Resan för Bajen har gått otroligt fort, 2017 tog Hammarby Fotboll AB över damernas representationslag (Hammarby IF DFF) och blott sex år senare så var man svenska mästare.

Bakom denna succé hittar vi flera personer, men den som kanske varit mest betydande på sidan av plan är sportchef Johan Lager.

Lager tog över som sportchef i Hammarbys damlag inför säsongen 2018, detta efter att tidigare jobbat som talangchef på pojksidan i klubben.

Visionerna var stora från starten, även om inte ens Lager kanske hade vågat hoppas på allting så här snabbt.

När du klev in som sportchef för damlaget 2018, hade du trott på någon ifall den sagt att om sju år sitter du med SM-guld, cupguld och spel i Champions League mot världens bästa lag?

– Kanske inte alla de sakerna om jag ska vara ärlig, men jag har en lång bakgrund inom fotbollen och jag tycker att jag har nått målen jag satt upp med alla mina lag. Så jag skulle ändå säga att hade jag skrivit upp det på en lapp så hade jag nog ändå skrivit SM-guld på den lappen, det är jag tämligen säker på. En bit in på resan så har jag också sagt i intervjuer att vi kommer ha tagit SM-guld och spela i Europa, säger Johan Lager till FotbollDirekt.

Ja, och en resa har det minst sagt varit.

Som sagt så var man nära konkurs under mitten av 2010-talet, men efter att ekonomin räddats började så smått satsningen uppåt.

Det första steget var att ta sig tillbaka till damallsvenskan igen, detta 2020 och under 2021 och 2022 etablerade man sig i högsta serien, första året blev det en sjundeplats följt av femteplats.

Inför säsongen 2023 var Hammarby ett etablerat lag som många räknade med i toppen.

Bajen hade knutit till sig stjärnor som Madelen Janogy och Jonna Andersson och förväntningarna var därefter.

Inför 2023 räknade de flesta med att Bajen skulle ta en topp 3-placering, några hade även Stockholmsklubben som guldfavoriter.

Hur slutade det då? Jo med såväl SM-guld som cupculd.

Här skulle man kunna anse att resa nått sitt slut, Bajen hade rest från ekonomiska kris till att vara bäst i Sverige, men själva var man inte nöjda, nu skulle man ut i Europa.

Som svenska mästare så väntade såklart Champions League-kval i augusti året därpå, men innan dess han en hel del hända.

Meriterade Madelen Janogy lämnade, även Matilda Vinberg försvann och dagen efter första träningen så lämnade guldtränaren Pablo Piñones-Arce.

Förutsättningarna för att följa upp succén kändes inte perfekt, men det var inget som Lager ville gnälla på.

– För min del så tänkte jag tillbaka på alla intervjuer som jag sett med mästarlag som säsongen efter står och skyller på de tappen de haft. Så jag bestämde mig ganska tidigt, att jag ska inte sitta i intervjuer och säga ”vi tappade de här spelarna, de här ledarna” och skylla på det. Jag bestämde mig att jag ska jobba hårt och det här ska vi lösa, se till att vi har en bra trupp, en bra ledarstab och inte tappa fart.



– Dels tappade vi spelare som Maika Hamano, som i och för sig var skadad efter VM så henne klarade vi oss utan under hösten så den resan hade vi redan påbörjat lite. Kyra Cooney Croos sålde vi för rekordpengar till Arsenal och sedan som du nämner, Madelen Janogy, Matilda Vinberg och någon till. Det var stora tapp, men vi hade scoutat under året, jag och Pablo och vi sålde in Hammarby till spelarna vi ville ha och vi fick verkligen dem spelarna vi ville ha som ersättare, så där tycker jag att vi lyckades bra.



– Sen kom det att Pablo valde att lämna Hammarby efter första träningen, i januari har många tränare redan signat för klubbar så det var en tuff utmaning att hitta en ny huvudtränare då, så det var inte optimalt och vi hade redan innan bytt assisterande tränare. Då kom ytterligare en förändring som inte var planerad, som jag inte heller såg komma. Det blev hårt rekryteringsarbete, men vi hade ju då precis innan rekryterat till herrlaget så vi hade färsk erfarenhet i klubben av en sådan rekrytering. Så vi var några stycken som tillsammans ansvarade för rekryteringen och vi var väldigt glada över att lyckas landa Martin som var vårt förstaval och det visade sig också vara lyckat.

Säsongen drog igång och Hammarby stod för fina resultat, även om man inte nådde samma höjd inhemskt som året innan.

I cupen blev det respass mot BK Häcken i semifinalen och i damallsvenskan var Rosengård överlägsna (även om Bajen stoppade Skåneklubben från att gå obesegrade genom serien).

Trots att det tidigt kändes klart att guldet var borta så hade Bajen mycket att spela för den gånga säsongen, framförallt efter sommaren.

I playoffet till Champions League ställdes man mot den portugisiska storklubben Benfica och i det första mötet hemma på Tele2 arena blev det förlust med 2–1.

Bajen var således piskade att vinna med minst ett mål i Lissabon för att ta matchen till förlängning och det såg länge ut att krävas förlängning för att avgöra det dubbelmötet.

Men på stopptid i Portugal klev nyförvärvet Cathinka Tandberg fram och stötte in bollen i mål, målet innebar till slut säkrat Champions League, även om det var ett par jobbiga minuters väntan.

Vilka minuter var värst, de i Lissabon eller de på innerplan i Norrköping året innan?

– De i Lissabon överlägset, det går inte att jämföra, det gör inte det.

När Champions League-avancemanget väl var klart, hur var känslorna då, hur högt rankar du det? Du får väga in personliga saker som barn eller giftermål, hur högt står det i Johan Lagers liv?

– Jag tror inte man ska blanda in personliga saker, de får stå högst, klassiker på sådana här rankingar. Men fotbollsmässigt, den segern är den som känts mest. Jag vet inte om det är den bästa segern vi har tagit men det är den som har känts mest.

– Sen tror jag att vi hade någon hemmamatch 2022 mot Rosengård, jag kommer inte ihåg om vi vann matchen eller om det blev oavgjort, men jag tyckte att vi var bättre än dem och jag fick lite sms att ”det är nu det händer” och det kände jag också, det betydde väldigt mycket. Sen har jag även haft ungdomslag som jag haft framgångar med under åren som jag är väldigt stolt över.

Under hösten väntade sedan Champions League och matcher mot storklubbar som FC Barcelona och Manchester City.

Dessvärre blev det inget avancemang från gruppspelet, men Hammarby och klubbens publik har fått eko ute i Europa ändå.

Nu är det snart dags för en ny damallsvensk säsong, Hammarby drog nyligen igång försäsongen och samtidigt som man går för att ta tillbaka guldet så väntar ett nytt Europakval i höst.

Vad som väntar härnäst för denna moderna framgångssaga får framtiden utvisa.

Blir det nytt SM-guld eller ett nytt Europaäventyr i år, det får vi se, en sak som dock är säker är att Lager inte väljer det ena framför det andra.

– Det går inte att välja, jag tar båda, avslutar sportchefen.

SE HELA AVSNITTET HÄR