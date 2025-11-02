STOCKHOLM. Anna Jøsendal slog till med två mål mot Norrköping.

Något som betyder mycket för norskan.

– Jag har slitit lite med att göra mål den här säsongen och att få göra två mål idag betyder jättemycket, säger Anna Jøsendal till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Hammarby vann mot IFK Norrköping med 4–0 under söndagseftermiddagen. Då slog Anna Jøsendal till och blev tvåmålsskytt och står nu noterad för tre mål på 19 matcher i damallsvenskan.

– Jag har slitit lite med att göra mål den här säsongen och att få göra två mål idag betyder jättemycket, säger Jøsendal till FotbollDirekt.

Vad säger du om målen du gör idag?

– Jag ser läget och bara trycker till bollen som går in och på straffen vet jag var jag ska sätta den så jag kunde bara sätta dit den, så det var skönt att den gick in.

Inför matchen var det många som trodde att det skulle vara en jämn sådan. Norrköping har haft en segersvit med sex raka segrar och gästerna lade ut en reel på sociala medier inför matchen där ”Peking”-spelarna sa att de inte visste hur det kändes att förlora. Något som gav Hammarby mer tändvätska.

– De lade ut en reel på sin Instagram och Facebook som peppade oss. Då var det någon som frågade dem hur det kändes att förlora och de svarade att de inte visste det för att de inte har känt av det på länge. Så det triggade oss väldigt mycket att de skulle få komma hit och känna på hur det är att förlora, avslutar Jøsendal.