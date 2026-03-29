Bajen sänkte Rosengård – efter drömminuter

Foto: Bildbyrån

Hammarby IF tog emot FC Rosengård i premiäromgången av damallsvenskan.

Bajen fick en minst sagt drömstart på matchen. I den femte minuten tog hemmalaget ledningen när Vivienne Lia hittade in med et inlägg till Sofia Reidy som stångade in 1–0. Fem minuter senare var det Lia själv som stod för en klassaktion när hon tog sig förbi längst vänsterkanten och placerade in bollen från en snäv vinkel bakom den tidigare Bajen-keepern Moa Edrud.

När matchklockan stod på 17 gjorde Hammarby sitt tredje mål. denna gång var det supertalangen Fanny Peterson som avlossade en skott strax utanför Rosengårds straffområde.

I den andra halvleken lyckade Skånelaget kvittera efter att Bajens Gudrún Arnardóttir råkat styra in bollen i eget nät.

Matchen slutade 3–1 till Hammarby.



