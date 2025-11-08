BK Häcken är svenska mästare.

Hisingelaget säkrade SM-guldet efter segern mot Djurgården under lördagen.

Foto: Bildbyrån

Fyra silvermedaljer i rad, men i dag, söndag, fick BK Häcken äntligen fira. Det gulsvarta laget är till sist svensk mästare efter segern mot Djurgården tidigare under söndagen.

Med en match kvar att spela av damallsvenskan stod Häcken på 61 inspelade poäng, medan tabelltvåan Hammarby, som står på 57 poäng, maximalt kan nu upp till 60. Det innebär att Hisingelaget är svensk mästare för andra gången i klubbens historia.

Matchen vann Häcken med 2-0 efter mål av Tabby Tindell och Felicia Schröder. Målet från 18-åringen var hennes 30:e (!) i damallsvenskan denna säsong.

– Det känns inte verkligt. Det är så mycket känslor. Jag är superglad och stolt över laget, säger anfallaren Anna Anvegård till Fotbollskanalen.

– Vi har längtat extremt mycket. Vi är några som varit med om alla andraplatser och de som inte har varit med har förstått hur tufft det varit. Det är extremt efterlängtat.

På frågan om vem som kommer att leda laget under nattens festiviteter svarar Anvegård:

– Det kommer vara Hanna Wijk och Matilda Nildén. Det kommer bli en lång natt, om jag känner dem rätt. Vi får se om vi lite äldre orkar hålla på hela natten eller hur det blir.







