Blakstad matchhjälte – när Hammarby vann

Hammarby tog emot Kristianstad under fredagen i damallsvenskan.

Då vann Bajen med 1–0 efter mål av Julie Blakstad.

Hammarby är med och slåss om guldet i damallsvenskan. Under lördagen tog de emot Kristianstad på Kanalplan.

det var hemmalaget som inledde starkast när de genom Julie Blakstad tog ledningen i den 10:e minuten. Norskan var framme på en boll som rensades undan och kunde placera in den i Kristianstad-målvaktens högra kryss. Samtidigt jobbade sig bortalaget in mer i matchen och kom till en del lägen men det var Bajen som gick ut i paus med en ledning

– Lite fram och tillbaka. Jag tycker vi startade bra. Vi fick tryck mot motståndarnas mål. Vi måste bara vara ännu mer kliniska framför mål, vi kommer till många lägen. De skapar ett par bra farliga lägen också, säger Blakstad i halvtid till Viaplay.

I den andra halvleken fortsatte bortalaget att trycka på men lyckades inte få in bollen i mål. Hammarby behöll sin 1–0-ledning ända in i slutet. Segern för Bajen innebär att de kliver upp i serieledning samtidigt som de har två matcher mer spelade än tvåan Häcken.