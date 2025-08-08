Drömstart för Bajen i återstarten – Jøsendal slår till

Under fredagen drar den damallsvenska säsongen igång efter uppehållet.

På Kanalplan i Stockholm tar Hammarby IF mot Alingsås IF.

Då har Anna Jøsendal sett till att hemmalaget fått en smakstart på matchen.

Efter ett tre veckors långt uppehåll drar den damallsvenska säsongen igång igen under fredagskvällen.

Den 13:e omgången inleds med hela fyra matcher under fredagen, där matchen mellan Hammarby och Alingsås är en av dessa.

De svenska cupmästarna befann sig, innan matchen, på en andraplats i tabellen med 26 inspelade poäng medan nykomlingarna från Alingsås endast tagit fyra poäng och ligger sist.

Det skulle heller inte dröja länge innan Bajen fick en smakstart på Kanalplan.

Redan i den åttonde minuten tog man ledningen efter att Ellen Wangerheim sprungit sig loss till ett inlägg i boxen som landat på fötterna hos Anna Jøsendal. Norskan tog då emot bollen, helt fri, och placerade enkelt in ledningsmålet.

Det var Jøsendals första allsvenska mål denna säsong.

Matchen pågår.