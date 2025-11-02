Felicia Schröders show – uppe i 30 mål

BK Häcken stormar mot SM-guld.

Under söndagen ställdes man mot Linköpings FC.

Då gjorde Felicia Schröder två nya mål.

Foto: Bildbyrån

BK Häcken toppar den damallsvenska tabellen och spelar just nu sin tredje sista match.

Detta gör man på Bravida arena då man tar emot krisande Linköpings FC som ser ut att trilla ur högstaserien.

Redan i den andra minuten skulle landslagsdebuterande Monica Jusu Bah göra 1-0 för Häcken. Åtta minuter senare höll sig skytteligaledaren, och landslagsspelaren, Felicia Schröder framme och gjorde 2-0.

Innan den första akten var över hade Schröder gjort sitt andra mål i matchen – och sitt totalt 30:e för säsongen.

Häcken vann matchen med 4-0.