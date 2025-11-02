TV: Häcken ett steg närmare guld – krossade LFC
BK Häcken stormar mot SM-guld.
Linköpings FC ser ut att åka ur damallsvenskan.
Detta då”Getingarna”vann med hela 4-0.
BK Häcken toppar den damallsvenska tabellen och spelade under söndagen sin tredje sista match för säsongen.
Detta gjorde man på Bravida arena då man tog emot krisande Linköpings FC.
Redan i den andra minuten skulle landslagsdebuterande Monica Jusu Bah göra 1-0 för hemmalaget. Åtta minuter senare höll sig skytteligaledaren, och landslagsspelaren, Felicia Schröder framme och gjorde 2-0.
Tidigt in i den andra halvleken gjorde 18-årige Schröder sitt andra mål i matchen – och sitt totalt 30:e för säsongen.
Med en kvart kvar att spela såg Anna Anvegård till att göra 4-0 – vilket blev slutresultatet i matchen.
Det innebär att Häcken är en seger från att ta SM-guld. Linköpings FC behöver hämta in fyra poäng på två matcher för att ha chans på kvalplats.
