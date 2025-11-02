TV: Häcken ett steg närmare guld – krossade LFC

BK Häcken stormar mot SM-guld.

Linköpings FC ser ut att åka ur damallsvenskan.

Detta då”Getingarna”vann med hela 4-0.

Foto: Bildbyrån

BK Häcken toppar den damallsvenska tabellen och spelade under söndagen sin tredje sista match för säsongen.

Detta gjorde man på Bravida arena då man tog emot krisande Linköpings FC.

Redan i den andra minuten skulle landslagsdebuterande Monica Jusu Bah göra 1-0 för hemmalaget. Åtta minuter senare höll sig skytteligaledaren, och landslagsspelaren, Felicia Schröder framme och gjorde 2-0.

Tidigt in i den andra halvleken gjorde 18-årige Schröder sitt andra mål i matchen – och sitt totalt 30:e för säsongen.

Med en kvart kvar att spela såg Anna Anvegård till att göra 4-0 – vilket blev slutresultatet i matchen.

Det innebär att Häcken är en seger från att ta SM-guld. Linköpings FC behöver hämta in fyra poäng på två matcher för att ha chans på kvalplats.