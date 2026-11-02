Häcken svenska mästare – guldet säkrat efter kross

BK Häcken tar emot Kristianstads DFF.

Serieledarna kan säkra guldet på hemmaplan.

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BK Häcken välkomnar Kristianstads DFF till Göteborg för en avgörande match i damallsvenskan. Serieledarna kan säkra guldet på hemmaplan. Det kan bli BK Häckens andra raka SM-guld. Serietvåan Hammarby (med en match mer spelad) ligger fem poäng efter Häcken.

När det stod två minuter på klockan kunde Maja Bodin ta sig loss och göra matchens första mål och ge Häcken en drömstart. Men Kristanstad kunde snabbt visa att de ville skapa match igen. Sternfeldt fick en jättechans men Jennifer Falk gör en benparad och räddar Häcken.

Tuva Ölvestad kunde i sin första start för BK Häcken sätta dit 2–0 efter knappa 10 minuter av matchen. Målet räknades dock som ett självmål då KDFF-backen Viktoria Persson var sist på bollen.

Häcken säkrade guldet efter att Maja Bodin gjort 3–0 innan 15 minuter stod på klockan.

Första halvlek slutade 3–0 och gick in i halvtidspausen med ett SM-guld en halvlek bort. I början på andra halvlek har båda lagen fått chanser på varsitt håll men som har gått utanför eller varit lätta för målvakten att ta ner. Men efter 55 minuter fick Tuva Ölvestad en jättechans men Moa Olsson stod för en jätteräddning.

Med 20 minuter kvar av matchen kunde Kristanstad reducera genom Alice Egnér som satte 3–1. Med 10 minuter kvar av matchen kunde Häcken utöka till 4–1 efter en hörna och kalabalik som studsar in i mål, mycket tack vare Avi Luik.

Efter segern under måndagskvällen kan BK Häcken återigen titulera sig svenska mästare.