TV: Häckens firande får vänta – Bajen bortaslog Alingsås

BK Häcken får ställa in champangen i kylen igen.

Detta då Hammarby bortaslog Alingsås under fredagen.

Siffrorna skrevs till 3-0 för de grönvita.

Foto: Bildbyrån

För att guldstriden i damallsvenskan fortsatt skulle vara vid liv behövde Hammarby ta minst en poäng borta mot tabelljumbon Alingsås. Annars skulle BK Häcken bli mästare i kavaj.

Då dröjde det inte mer än tio minuter innan Asato Miyagawa tryckte in matchens första mål för ”Bajen”.

Med 36 minuter på klockan var det dags för nästa fullträff. Den stod Julie Blakstad för vilket tog Hammarby till en 2-0-ledning i paus.

När 20 minuter av matchen återstod skulle mittbacken Emilie Bragstad göra Bajens tredje mål för kvällen – vilket blev det sista.

Således kliver Hammarby upp på 57 poäng och har två poäng upp till Häcken som möter Djurgården borta under morgondagen.