Hammarby tog revansch – sänkte AIK

Hammarby tog emot AIK på Kanalplan.

Matchen slutade i 1–0-seger till Bajen.

Foto: Bildbyrån

Under fredagen tog Hammarby emot AIK i damallsvenskan. Senast de möttes var det ”Gnaget” som vann med 1–0.

Bajen som jagar SM-guld den här säsongen fick en drömstart. Redan i den fjärde minuten tog hemmalaget ledningen på Kanalplan. Bea Sprung drog till med ett flackt avslut som hittade in bakom AIK-keepern Jada Whyman.

Derbyt fortsatte att präglas av chanser för Hammarby. Både Julie Blakstad och Ellen Wangerheim kom till farliga chanser men lyckades inte utöka.

I den andra halvleken var det AIK:s Nova Selin som kom till ett jätteläge men fick inte bollen på mål. Bajen lyckades hålla tätt fram till slutsignal och tog revansch från det senaste mötet när de förlorade mot AIK. I slutet av matchen drog AIK:s Matilda Plan på sig ett andra gult och blev därmed utvisad.

Segern för Hammarby innebär att de tar en tillfällig förstaplats i tabellen framför Häcken som har spelat en match mindre.

Startelvor:

Hammarby: Loeck – Holmberg, Carlsson, Bragstad, Blakstad – Joramo, Myagawa – Sprung, Lennartsson, Hasund – Wangerheim

AIK: Whyman – Oscarsson, Nordin, Plan, Lindstedt – Sembrant – Tabata, Reidy, Selin, Dahlqvist – Grabus