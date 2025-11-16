JUST NU: Rosengård vann mot LFC – säkrat kontrakt

Rosengård riskerade att få kvala.

Då slog Hanna Andersson till med hattrick.

Nu står det klart att Rosengård spelar i damallsvenskan 2026.

Video Hanna Andersson ger Rosengård ledningen i måstematchen

Vid något mindre än en vinst mot redan nedflyttningsklara Linköping skulle klassikerklubben och regerande mästaren Rosengård tvingas kvala för damallsvenskt kontrakt. Samtidigt var Rosengård beroende av att Brommapojkarna tappade poäng borta mot Hammarby.

Då slog FCR-kaptenen Hanna Andersson till direkt och sköt hopp till Rosengård. Andersson spräckte nollan mot Linköping efter bara två minuters spel.

– Det där är viktigt! Det där kan betyda ett säkrat allsvenskt kontrakt, utbrast Viaplay-kommentatorn Robyn Bylund i sändningen.

Kort därefter gjorde Hammarby både 1–0 och 2–0 mot BP genom Julie Blakstad och Vilde Hasund, som därmed sköt ned Brommapojkarna ned på kvalplats och Rosengård mot nytt kontrakt.

Sent i den andra halvleken kvitterade Sara Eriksson för Linköping och ställningen i halvtid var 1–1.

Tidigt i den andra halvleken sköt Hanna Andersson ledning till Rosengård igen. I nästan samma sekund utökade Vilde Hasund för Hammarby mot Brommapojkarna.

I matchminut stod Rosengård-kaptenen Andersson för sitt tredje mål i matchen. Det räckte för att säkra det allsvenska kontraktet.

Samtidigt stod Bajen för en rejäl överkörning av BP med 6–0.