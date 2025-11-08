Häcken besegrade Djurgården – säkrade guldet

BK Häcken är svenska mästare.

Hisingeklubben gjorde jobbet mot Djurgården.

Slutresultatet på Kristinebergs IP blev 2–0.

Djurgårdens IF mot BK Häcken på Kristinebergs IP denna lördag och förutsättningarna är glasklara. Seger för bortalaget och guldet är säkrat.

Båda lagen började rätt så försiktigt och den första kvarten var allmänt händelsefattig.

Matchens första halvchans kom i den 19:e minuten då Bergström var nära att frispela Schröder, men Koivunen kom ut bra och knep bollen framför fötterna på skytteligaledaren.

30 minuter in i matchen tog sig Tindell runt på kanten, men hennes avslut smet precis utanför.

Tindell fick sedan en identisk chans sju minuter senare, men även den gången gick avslutet precis utanför den bortre stolpen.

Några mål bjöds det inte heller på i den första halvleken, utan när det var dags för pausvila var det alltjämt 0–0 på resultattavlan.

Tidigt i den andra halvleken skapade hemmalaget sin första farliga chans då Åsland testade från distans, men hennes avslut styrdes precis utanför.

Ett mål skulle också komma tidigt i den andra halvleken, detta då Tindell nickade in bollen.

Kort efter bortalagets ledningsmål var Djurgården nära att kvittera, Ulenius prickade stolpen i den 59:e minuten.

Efter Djurgårdens fina period tog dock Häcken över mer och mer igen och i den 80:e minuten kom spiken i kistan, då Schröder nickade in 2–0.

Målet var supertalangens 30:e (!) i damallsvenskan den här säsongen.

Schröders mål blev matchens sista och med dagens seger är BK Häcken svenska mästare, för första gången som just BK Häcken.

STARTELVOR:

Djurgården: Koivunen – Lobanova, Svendsen, Ruuskanen, Westlund – Duras, Åsland, Pelgander, Ulenius – Urara, Wahlström

BK Häcken: Falk – Bergström, Sandbech, Luik, Tindell – Sampajo, Wijk – Wickenheiser, Anvegård, Jusu Bah – Schröder